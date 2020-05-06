В компании Дмитрия Босова подтвердили информацию о его смерти
Российскому предпринимателю было 52 года, он являлся владельцем компаний «Сибантрацит».
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Группа «Аллтек», которую основал Дмитрий Босов, официально подтвердила информацию о его смерти. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.
«Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Друзья и коллектив группы «Сибантрацит» приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что ушел из жизни 52-летний миллиардер. Предприниматель являлся контролирующим акционером и председателем директоров группы «Аллтек», владельцем компаний «Сибантрацит» (спонсор «Ночной хоккейной лиги») и «Востокугль», руководителем попечительского совета ХК «Сибирь». Кроме того, компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.