В компании Дмитрия Босова подтвердили информацию о его смерти

Ранее в СМИ появилась информация, что ушел из жизни 52-летний миллиардер. Предприниматель являлся контролирующим акционером и председателем директоров группы «Аллтек», владельцем компаний «Сибантрацит» (спонсор «Ночной хоккейной лиги») и «Востокугль», руководителем попечительского совета ХК «Сибирь». Кроме того, компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

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