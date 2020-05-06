Радио «Звезда» начинает вещание в Санкт-Петербурге
Жители cеверной столицы с 7 мая смогут приобщиться к познавательным программам, историческим аудиокнигам и актуальным новостям на частоте 94,1 FM.
© Фото: ТРК Звезда
Вещание радио «Звезда» начнется в Санкт-Петербурге 7 мая. Жители cеверной столицы смогут приобщиться к познавательным программам, историческим аудиокнигам и актуальным новостям на частоте 94,1 FM.
Старт вещания радиостанции, которая не раз становилась лауреатом престижной профессиональной премии «Радиомания», станет подарком для жителей Петербурга ко Дню Радио. Этот праздник отмечается 7 мая.
Ранее радио «Звезда» изменило сетку вещания для слушателей, соблюдающих режим самоизоляции. Для них в эфире звучит больше длительных исторических и познавательных программ. В их числе популярные циклы «Исторические заметки» и «100 событий, которые изменили Россию».