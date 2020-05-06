Мамаев выплатил ведущей Первого канала компенсацию за испорченный автомобиль

Футболист Павел Мамаев компенсировал ведущей Ольге Ушаковой стоимость ремонта ее поврежденного автомобиля. Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов.

По словам юриста, Мамаев принял такое решение единолично. Оно не затронуло других ответчиков по иску ведущей. Сумма компенсации составила более 321 тысячи рублей.

«Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тысячи 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам», - цитирует ТАСС Бушманова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2018 году возле гостиницы «Пекин». Тогда Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий Александр стали участниками ряда конфликтов в Москве. Они устроили драку с водителем ведущей Ольги Ушаковой, повредили ее автомобиль, а позднее, в тот же день, стали зачинщиками конфликта в кафе на Большой Никитской улице. По итогам своих действий футболисты и их «соратники» получили сроки в колонии общего режима. Сейчас они заняты восстановлением спортивной карьеры.