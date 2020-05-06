Собянин рассказал, когда в Москве возобновят работу кафе и рестораны

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, сообщил Сергей Собянин. По словам градоначальника, такое решение было принято в связи с тем, что коллективы общепита общаются с неограниченным количеством лиц.

«Вот это будет открыто в последнюю очередь. Почему? Потому что если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг общается с неограниченным количеством лиц», - пояснил мэр Москвы в эфире Первого канала.

Собянин отметил, что столичные власти будут строго контролировать соблюдение санитарного режима. И если возобновившие работу предприятия будут нарушать санитарные нормы, то они могут быть закрыты.

Ранее градоначальник заявил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу промышленных предприятий и строительных компаний. Владимир Путин поддержал такое решение столичных властей. При этом после майских праздников послабления режима самоизоляции не будет.