Лавров обсудил с Помпео следующие шаги в сфере контроля над вооружениями

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с руководителем МИД России Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«(Помпео и Лавров - прим. ред.) также обсудили несколько двусторонних вопросов, интересующих обе стороны, в том числе глобальные усилия по борьбе с распространением COVID-19», - следует из заявления.

В апреле Лавров сообщил о своем намерении обсудить с Помпео вопрос контроля над вооружениями. При этом министр отметил, что Москва приветствует интерес Вашингтона к диалогу с российской стороной по проблемам стратегической стабильности.