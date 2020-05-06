76-летняя тайна Финского залива: водолазы обнаружили немецкий эсминец

В Финском заливе водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества обнаружили немецкий эсминец Т-31, который был потоплен в июне 1944 года точными ударами советских катеров.

Гитлеровский эсминец был обнаружен на глубине 53 метров недалеко от острова Нерва, где силы Краснознаменного Балтийского флота одержали свою самую крупную победу.

«Корпус корабля читается достаточно хорошо, да он разломлен на две почти одинаковых части. Эти части находятся друг от друга на довольно большом расстоянии. Это может говорить о том, что взрыв был достаточно сильный», - рассказал водолаз-исследователь ЦПИ РГО Сумбат Александров.



Исследователи сумели восстановить облик корабля. Эскадренный миноносец Т-31 в длину был более 100 метров, у него было мощное вооружение. В состав немецкого флота эсминец был включен в 1944 году. Сразу два новых однотипных миноносца были направлены гитлеровским командованием к острову Нерва, чтобы не дать занять его советским войскам. Однако, наш отряд торпедных катеров внезапной атакой взял вражеские миноносцы в «клещи».

«Затравили «волка»! Были скоростные русские «гончие». Немцы в своем отчете потом написали, что русские так быстро маневрировали, что не успевали поворачивать орудия», - рассказал директор по научной работе ЦПИ РГО Андрей Лукошков.

После этого боя, ставшего самой крупной победой надводных сил Краснознаменного Балтийского флота, немцы признали, что «русские провели храбрую атаку с отменной тактикой». Один эсминец, Т-31, ушел на дно, второй - Т-30, - получил серьезные повреждения. Их задача помешать высадке советского десанта была провалена.

Стоит пояснить, что в 1944 году остров Нерва являлся важнейшим опорным пунктом выборгской наступательной операции. Благодаря победе над немецкими эсминцами, нашим морским пехотинцам удалось высадиться на острове и удержать его.

Специалисты Центра подводных исследований РГО подняли со дна бинокуляр - навигационный прибор. Несмотря на долгое пребывание в воде, он оказался в приличном состоянии.

«Смотрите, линзы здесь в окулярах целые, передние линзы - одна битая, другая на месте. В принципе – восстановимо», - пояснил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Также исследователями были подняты с потопленного эсминца сигнальные ракетницы. После консервации и очистки, все артефакты будут переданы в экспозицию мультимедийного комплекса «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». А место, где был обнаружен Т-31 будет отмечено на картах.