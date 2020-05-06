Нарушение карантина или служебное задание: чиновников из Мурманской области обвинили в незаконной рыбалке

Чиновников из города Александровск Мурманской области обвинили в незаконной рыбалке. По крайней мере, так местные жители расценили фото, которые на своей странице в соцсети выложила помощница главы местной администрации Екатерина Жигалова.

Позже, правда, она удалила снимки, но они к тому моменту уже успели разлететься по Интернету. На кадрах чиновница вместе с коллегами ловит рыбу прямо с катера аварийно-спасательной службы. Не соблюдая социальную дистанцию и без средств индивидуальной защиты, как в условиях пандемии предписывают правила пользования маломерными судами. Жители теперь просят прокуратуру провести проверку.

А вот глава администрации Семен Кауров ситуацию трактует иначе. Говорит, что помощница вышла в море не на рыбалку, а по служебному заданию. По его словам, с катера Жигалова контролировала ситуацию в прибрежной зоне, так как ранее была назначена членом проверяющей комиссии.

Однако, Кауров все же создал комиссию по расследованию ситуации и пообещал наказать виновных.