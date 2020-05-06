Волонтеры исполнят мечты ветеранов в преддверии Дня Победы

Всероссийская акция «Мечты победителей» Благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченная к 75-летию великой Победы, стартовала 15 марта. В рамках акции любой желающий может помочь исполнить заветные мечты ветеранов, тем самым выразив благодарность за неоценимый вклад в поистине великое событие для страны.

Так, в рамках акции 101-летний Александр Николаевич Боднар из Тамбова вместе с волонтерами сможет исполнить свое заветное желание и высадит аллею памяти в честь 75-летия Великой Победы.

Георгий Васильевич Абросимов из Республики Тыва в свои 94 года мечтает увидеть праздничный концерт в честь 9 мая и получить медаль 100-летия Красной Армии, а 95-летний Иван Александрович Жданов из Алтайского края мечтает услышать живой концерт, посвященный юбилею Победы, прямо во дворе своего дома.

Леонид Иванович Шульгин в свои 95 лет мечтает о создании экспозиции в местной школе поселка Мегет Иркутской области, которая будет посвящена его жизни во время боевых действий и после окончания Великой Отечественной войны.

Заветное желание 89-летнего Николай Васильевич Березенков из Иркутской области – издать сборник стихотворений собственного сочинения, а 86-летняя Валентина Георгиевна Шумова из Ленинградской области всегда мечтала о встрече с Андреем Аршавиным, которая будет организована в онлайн-формате.

А также, при поддержке волонтеров акции #МыВместе, Вере Федоровне Тимониной из Московской области доставят медаль, выпущенную к 75-летию Великой Победы.