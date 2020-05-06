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СМИ сообщили о смерти миллиардера Дмитрия Босова

Роман Захаров
18:01 06.05.2020
Босов являлся владельцем компаний «Сибантрацит» - спонсора «Ночной хоккейной лиги».
СМИ сообщили о смерти миллиардера Дмитрия Босова
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Ушел из жизни миллиардер Дмитрий Босов, ему было 52 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на его знакомых.

Босов являлся владельцем компаний «Сибантрацит» (спонсор «Ночной хоккейной лиги») и «Востокугль». Кроме того, компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

В конце апреля на бизнесмена был подан иск в суд в США. Один из сотрудников Босова обвинил его в нарушении трудового законодательства.

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