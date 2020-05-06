Глава Минздрава сообщил, что мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин

Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», - сказал министр.

Он уточнил, что тяжелые формы течения заболевания чаще наблюдаются у людей старше 60 лет и пациентов с артериальной гипертензией, а также тех: у кого есть ожирение или сахарный диабет.

Михаил Мурашко отметил, что в России нет проблем с госпитализацией больных с коронавирусной инфекцией. В стране организовано 126 тысяч коек, в том числе и реанимационных.

Министр также добавил, что ряд отечественных препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом показали свою эффективность.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России есть уже обнадеживающие результаты доклинических испытаний вакцин от коронавируса, которые позволят выйти на лекарственный препарат.