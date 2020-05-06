Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»

В Новой Москве завершили снос павильона, где проходили съемки телешоу «Дом-2». Речь идет о территории в районе коттеджного поселка Летова роща.

«Звезда» публикует кадры с места проведенных работ по демонтажу. На записи видно, что спецтехника полностью сравняла с землей все декорации. От площадки, где когда-то «строили любовь», остались лишь горы мусора.

Как, в свою очередь, рассказали в департаменте развития новых территорий столицы, владельцы участка и объектов реалити-шоу уже получили другую территорию в Новой Москве. Благодаря этому, площадь павильонов «Дома-2» увеличится на 60% - с 2,5 тысячи квадратных метров до 4 тысяч квадратных метров, пишет РИА Новости.