Глава Минздрава заявил об эффективности ряда отечественных препаратов для борьбы с коронавирусом

В России ряд отечественных препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусом уже показали свою эффективность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы под руководством президента РФ Владимира Путина

«Активно идет поиск с лекарственными препаратами. Ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность, в том числе - это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой», - заявил Мурашко.

Министр отметил, что в России нет дефицита коек для больных с коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране организовано 126 тысяч коек, в том числе и реанимационных.

«Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией», - заявил глава Минздрава.

Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в России медицинскую помощь больными с коронавирусом оказывают более 110 тысяч врачей, свыше 236 тысяч фельдшеров и медсестер, 46 тысяч сотрудников младшего медицинского персонала и более 31 тысячи водителей скорых.

«Срочные программы, обеспечивающие получение персоналом компетенций для качественного оказания медицинской помощи, прошли сегодня более 1,4 млн человек», - сказал министр.

Он добавил, что почти 41 тысяча студентов, аспирантов и ординаторов была привлечена для работы с пациентами.

«Хочу отметить, что студенты в «красной зоне» работают, лишь выразив свое согласие и не имея медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке», - отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что все прошли необходимую дополнительную подготовку по мерам безопасности при оказании медицинской помощи.