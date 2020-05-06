Умерла актриса из фильма «Мимино»

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 68 лет ушла из жизни советская актриса Татьяна Паркина.

Она играла в таких знаменитых фильмах, как «Дочки-матери», «Мимино», «Красное и черное», «Зависть богов», «Не могу сказать прощай» и многих других картинах.

Трагическая новость была опубликована на сайте Союза кинематографистов России.

«Она навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», - сказано в некрологе.

Татьяна Паркина родилась 13 апреля 1952 года в Риге. С детства занималась сольным вокалом, успешно выступала. В 1976 году окончила ВГИК.

Из-за отсутствия московской прописки в столице закрепиться не смогла и, после возвращения в Ригу, начала работать в Рижском эстрадно-концертном объединении. В 1980 году Паркина вновь приехала в Москву, где устроилась на работу в Московском объединении музыкальных ансамблей.