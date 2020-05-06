В Москве с 12 мая заработают все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая снимаются ограничения на работу промышленных предприятий и строительных компаний. Об этом заявил 6 мая Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы под руководством Владимира Путина.

«Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно», - заявил мэр.

Градоначальник добавил, что после майских праздников не будет ослабления режима самоизоляции. Сергей Собянин также считает преждевременным снятие ограничительных мер с предприятий, которые оказывают услуги.

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение столичных властей снять ограничения с работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая.