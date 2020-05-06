Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Попова определила порядок снятия ограничений

Роман Захаров
16:18 06.05.2020
По словам руководителя Роспотребнадзора, в России поэтапно будут сниматься ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Marco Passaro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Первый этап снятия ограничений по коронавирусу предполагает возможность занятия спортом на улице. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Второй этап, по ее словам, предусматривает разрешение на прогулки, начало работы образовательных учреждений и торговых точек. На третьем этапе будут открыты парки и скверы с учетом соблюдения гражданами дистанции.

При снятии ограничений, утверждает Попова, будут оцениваться следующие показатели: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев инфицирования, свободный коечный фонд для госпитализации больныхCOVID-19, а также показатели охвата тестирования - для понимания, насколько широко инфекция распространена в разных регионах страны.

«Все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом», - уточнила она.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила, что ограничения могут быть продлены до июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата06.05.2020, 13:09
Шойгу поручил наградить российских военных врачей за борьбу с COVID-19 в Италии
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:18 В стране и мире
Видео
Попова определила порядок снятия ограничений
15:33 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что поспешность в снятии ограничений может обернуться откатом назад
15:32 В стране и мире
Путин заявил о высокой ответственности глав регионов по борьбе с COVID-19
15:30 В стране и мире
Видео
Путин на совещании с правительством передал привет от Мишустина
15:27 Армия
Видео
Медцентр Минобороны в Воронеже строится с опережением графика
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:40 В стране и мире
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
17:34 Вопросы истории
статья
Дети Мамкина: как советский летчик сгорел за штурвалом, но спас сирот
17:21 Спорт
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
16:59 Вопросы истории
Видео
«Прожил всю жизнь с семью осколками»: сын командира разведки Ивана Зимина рассказал о подвиге отца
16:58 В стране и мире
Глава Минздрава заявил об эффективности ряда отечественных препаратов для борьбы с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.