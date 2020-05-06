Попова определила порядок снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений по коронавирусу предполагает возможность занятия спортом на улице. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Второй этап, по ее словам, предусматривает разрешение на прогулки, начало работы образовательных учреждений и торговых точек. На третьем этапе будут открыты парки и скверы с учетом соблюдения гражданами дистанции.

При снятии ограничений, утверждает Попова, будут оцениваться следующие показатели: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев инфицирования, свободный коечный фонд для госпитализации больныхCOVID-19, а также показатели охвата тестирования - для понимания, насколько широко инфекция распространена в разных регионах страны.

«Все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом», - уточнила она.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила, что ограничения могут быть продлены до июня.