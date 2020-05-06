В Институте Коха заявили о неизбежности второй волны COVID-19

Глава Института Роберта Коха в Германии Лотар Вилер заявил о наступлении в будущем второй и третьей волн коронавируса. По его словам, вирус остается опасным, пока им не переболеет 60-70% населения.

«Это пандемия... Мы уверены, что будет вторая волна, большинство ученых говорит об этом. Также предполагается, что будет третья волна», - сказал Лотер.

Он также отметил, что в этих условиях важным остается отслеживание социальных контактов людей, сообщает RTL Online.

Ранее о вероятном наступлении второй волны COVID-19 рассказали в российском Минздраве. Там отметили, что ограничения по коронавирусу в стране сохранятся до появления вакцины.