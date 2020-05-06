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Жители всех регионов России принимают участие в акции «Окна Победы»

Максим Кашемиров
Андрей Аркадьев
15:59 06.05.2020
Каждый желающий может украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В разных уголках России жители присоединяются к акции «Окна Победы». Люди украшают окна квартир и домов, а потом выкладывают фотографии в социальных сетях. В них под специальным хэштэгом уже десятки тысяч фотографий и с каждым днем  их все больше.

Чтобы присоединиться к акции «Окна Победы», в семье Егоровых организовали целую поисковую операцию. На протяжение нескольких месяцев они работали с архивами Министерства обороны РФ, выясняли, где воевал их прадед и какими медалями награжден. Оказалось, что герой семьи Онуфрий Кузьмич был удостоен ордена Великой Отечественной. Теперь награда, изображенная правнуками, украшает окно.

«Я очень горжусь своим прадедушкой, который получил этот орден. Мы помним о наших предках, о наших героях, о нашей России», - сказала Софья Егорова.

В новосибирской квартире на окнах появились легендарные танки Т-34. Так их видит юный художник - пятилетний Ваня. Над большим плакатом трудился не один - помогала мама Ирина Гуртенко. Она же выложила творчество сына в интернет.

 «Ветераны не пользуются интернетом, но их внуки и правнуки пользуются. И увидят это, обязательно подведут бабушку или дедушку и покажут им», - считает Гуртенко.

В семье Ватаевых из Северной Осетии решили рассказать историю своего прадеда - фронтовика. На окне нарисован его портрет. Ватаев пропал без вести на Малой Земле.

«Из-за самоизоляции и жизненных трудностей мы не можем попасть на ту землю, где в последний раз видели нашего дедушку. Но, чтобы нашей душе было спокойно, мы решили нарисовать именно этот мемориал», - поделилась Анжела Ватаева.

В столичной многоэтажке украшают окна под военные песни. Учитель Юлия Мирошина считает, что подобные акции показывают молодому поколению, как важно помнить то, ради чего наши деды и прадеды погибали на фронте.

«Дети должны знать свои историю, историю своей семьи, историю своей страны. Это очень важно», - подчеркнула она.

Принять участие в акции может каждый. Все, что для этого нужно – кисть и краски и немного свободного времени. Оформив окно, мы не просто разукрашиваем серые будни, мы отдаем дань тем, кто когда-то защитил нашу родину от фашистских захватчиков.

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