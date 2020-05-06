В Кремле анонсировали доклад Роспотребнадзора по выходу РФ из самоизоляции

В среду, 6 мая, детали плана по выходу России из режима самоизоляции расскажет на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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