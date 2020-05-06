В Кремле анонсировали доклад Роспотребнадзора по выходу РФ из самоизоляции
Анна Попова озвучит детали поэтапного плана на совещании с Владимиром Путиным.
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В среду, 6 мая, детали плана по выходу России из режима самоизоляции расскажет на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, все было представлено вовремя. Детали будет разъяснять Попова», - сообщил Песков.
Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету подготовить поэтапный план выхода страны из режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса.