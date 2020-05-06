Путин заявил, что поспешность в снятии ограничений может обернуться откатом назад

В России снимать ограничительные меры необходимо постепенно и аккуратно, и только основываясь на мнении ученых. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Президент РФ отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны складывается по-разному.

«Где-то жесткие, оправданные профилактические меры, необходимо сохранить или даже дополнять. Где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых», - сказал Путин.

Владимир Путин отметил, что нельзя спешить с решениями по борьбе с коронавирусом, забегать вперед и проявлять неосторожность.

«Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», - заявил глава государства.

Президент уточнил, что ответственность правительства и глав регионов за каждое принятое решение крайне высока.