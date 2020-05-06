Путин заявил о высокой ответственности глав регионов по борьбе с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному. Об этом на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявил глава РФ Владимир Путин.

«Где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определенное обоснованное смягчение», - отметил президент.

В то же время Путин подчеркнул, что региональным властям необходимо вырабатывать свои планы действий после 11 мая, согласно рекомендациям Роспотребнадзора - с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков.

Как объяснил глава государства, ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с COVID-19 крайне высока, где цена малейшей ошибки - это жизнь, здоровье и безопасность людей.