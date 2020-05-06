Путин на совещании с правительством передал привет от Мишустина

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством, посвященного борьбе с коронавирусом, передал участникам мероприятия привет от премьер-министра Михаила Мишустина.

«Хочу передать вам привет от Михаила Мишустина», - сказал глава государства.

Путин также сообщил, что Мишустин, у которого ранее был обнаружен COVID-19, идет на поправку. По словам президента, он каждый день контактирует с руководителем кабмина.

Премьер-министр 30 апреля доложил президенту о том, что у него обнаружили коронавирус. В связи с временной нетрудоспособностью Мишустина его обязанности сейчас выполняет вице-премьер Андрей Белоусов.