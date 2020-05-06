Золотов рассказал о помощи Росгвардии в борьбе с коронавирусом

Более 20 тысяч росгвардейцев ежедневно выполняют задачи по борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал директор Росгвардии Виктор Золотов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения - там, где находятся больные коронавирусом», - сообщил Золотов главе государства.

Путин, в свою очередь, напомнил, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и с целью поддержки автопрома. В ответ на это Золотов рассказал, что у Росгвардии сейчас имеются дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.

Выслушав Золотова, президент поручил ему оперативно подготовить и представить в правительство заявку на закупку дополнительной техники для нужд Росгвардии.

«Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку и представьте ее в правительство как можно быстрее», - обратился Путин к Золотову.

При этом президент подчеркнул, что имеет ввиду не только легковые автомобили, но и военную и специальную технику.