На Украине за открытки к 9 Мая пенсионеру грозит тюремный срок

На Украине в городе Кривой Рог полицейскими был задержан местный житель за распространение самодельных листовок с изображением георгиевской ленты, советской символики и поздравлениями с наступающим 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Мужчина 66 лет был задержат на одной из улиц Металлургического района местными активистами, которые и сообщили полицейским о распространении «запрещенных» листовок. Пенсионер был отправлен участок, где у него изъяли около 20 самодельных открыток.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Пенсионеру грозит ограничение свободы сроком на 5 лет или 5 лет тюремного заключения.

В конце февраля на Украине заявили, что не будут отмечать 75-летие Победы. В 2015 году в стране был учрежден другой праздник - День памяти и примирения, который проходит 8 мая.