Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом

Министр культуры РФ Ольга Любимова перешла на удаленную работу в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева, отметив, что болезнь протекает в легкой форме.

«Министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах», - приводит РБК слова Усачевой.

Пресс-секретарь отметила, что о госпитализации Любимовой речи пока не идет.

Глава Минкульта - не единственный член правительства, у кого выявили COVID-19. Например, 30 апреля стало известно о наличии коронавируса у премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас его обязанности временно выполняет вице-премьер Андрей Белоусов.