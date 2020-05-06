Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом
Болезнь у главы Минкульта протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.
© Фото: Ministry of Culture Russia, via, Globallookpress
Министр культуры РФ Ольга Любимова перешла на удаленную работу в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева, отметив, что болезнь протекает в легкой форме.
«Министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах», - приводит РБК слова Усачевой.
Пресс-секретарь отметила, что о госпитализации Любимовой речи пока не идет.
Глава Минкульта - не единственный член правительства, у кого выявили COVID-19. Например, 30 апреля стало известно о наличии коронавируса у премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас его обязанности временно выполняет вице-премьер Андрей Белоусов.