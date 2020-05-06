Путин утром 9 Мая возложит цветы к Вечному огню

В субботу, 9 Мая, президент РФ Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню и около 10 часов утра обратится к россиянам. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет еще несколько мероприятий в это время, мы сообщим вам дополнительно», - сказал Песков.

Ранее о праздничной программе на День Победы рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что 9 мая во всех военных округах России и на Северном флоте состоится церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам павших воинов, а также отдание почестей героям.

Министр обороны отметил, что в видеоформате состоится акция «Бессмертный полк», а в 19 часов вечера пройдет минута молчания.