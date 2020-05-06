Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео

Над центром американского города Сан-Диего, расположенного в Калифорнии, пролетел самолет с георгиевской лентой.

Длина символа Победы - 30 сантиметров, ширина - почти 3 метра. Воздушное судно также сделало несколько кругов над мемориалом, который посвящен ветераном всех войн.

Таким образом штат принял участие в праздничной акции «Георгиевская ленточка в США», приуроченной к 75-летию Великой Победы.

Неделю назад самолет с символом Победы несколько часов кружил над Чикаго, затем облетел Даллас. Девятого мая, как ожидается, данная акция состоится в Нью-Йорке.