Кремль: вопрос об открытии границ России после окончания коронавируса пока не обсуждался

Вопрос об открытии границ России в рамках снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока этого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался», - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также сообщил о готовности плана поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом. Он пояснил, что его детали разъяснит в среду на совещании у президента Владимира Путина руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.