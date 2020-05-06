Сто тысяч масок в сутки: в Хабаровске заработал новый цех по производству средств индивидуальной защиты

В Хабаровском крае запустили производство масок. Изготавливают средства индивидуальной защиты по новой технологии: с внешней и внутренней стороны - специальный материал, а внутри - антибактериальный фильтр.

Люди на заводе трудятся в медицинских халатах, перчатках и масках. По сути, вся работа проходит в автоматическом режиме. Специалисты лишь начинают процесс, а затем сортируют брак.

На открытие производства ушел всего месяц, хотя обычно этот процесс занимает год или более. Быстро зарегистрировать предприятие удалось при помощи краевого министерства промышленности. Нужное оборудование без проблем приобрели в Китае, а сырье закупают отечественное.

По словам руководителя Али Мамедова, предприятие будет способно обеспечить масками Хабаровский край, Владивосток и Иркутск. Производить планируют около ста тысяч средств индивидуальной защиты в сутки. В настоящее время в цеху работает только одна линия, специалисты налаживают вторую.

Масочный режим действует более чем в 20 регионах России. В среду, 6 мая, к этой системе присоединились еще несколько субъектов: Липецкая, Тюменская области и несколько районов Ленобласти. В стране работают 4 предприятия по производству средств индивидуальной защиты.