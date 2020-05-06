Шойгу рассказал о юбилейной программе Минобороны на День Победы

Девятого мая во всех военных округах России и на Северном флоте состоится церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам павших воинов, а также отдание почестей героям. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что ровно в 19 часов пройдет минута молчания.

Акция «Бессмертный полк» в связи с распространением коронавируса в этом году состоится в видеоформате. По словам Шойгу, люди с фотографиями своих родных-участников войны выйдут на балконы и вместе споют песню «День Победы». Происходящее будет транслироваться в интернете.

Кроме того, поздравлять ветеранов и всех граждан России военнослужащие будут из специально оборудованных военных автомобилей. Они проедут по улицам городов с песнями фронтовых лет.

«В гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров. В онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану" примут участие наши юнармейцы», - заявил министр.

Праздничные мероприятия завершатся салютом. Шойгу отметил, что каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

«Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47-ми городах страны и на российских военных базах за рубежом», - заявил министр обороны.

Сергей Шойгу уверен, что юбилейная программа, которая была разработана оборонным ведомством России с учетом ограничительных мер, создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для всех граждан событию.

Министр обороны отметил, что мероприятия программы уже реализуются. Так, в среду, 6 мая, в парке «Патриот» состоится торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, которые участвовали в комбинированном переходе из Хабаровска до Москвы.