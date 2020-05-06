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Шойгу: подразделения РХБЗ начнут выводить из Италии в четверг

13:02 06.05.2020
Шойгу поручил организовать торжественную встречу сводных отрядов.
Шойгу: подразделения РХБЗ начнут выводить из Италии в четверг
© Фото: Минобороны РФ

Вывод подразделений РХБЗ из Италии начнется в четверг. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании
в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», - сказал Шойгу.

Министр поручил начальнику ГШ ВС РФ организовать торжественную встречу сводных отрядов. 

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