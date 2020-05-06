Шойгу: подразделения РХБЗ начнут выводить из Италии в четверг
Шойгу поручил организовать торжественную встречу сводных отрядов.
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Вывод подразделений РХБЗ из Италии начнется в четверг. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании
в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
«Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», - сказал Шойгу.
Министр поручил начальнику ГШ ВС РФ организовать торжественную встречу сводных отрядов.