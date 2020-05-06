Силуанов: заморозок и конвертаций вкладов россиян не планируется

Заморозок и конвертаций банковских депозитов в России не планируется. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр таким образом ответил на возможные опасения людей, которые могут возникнуть из-за нового налога на процентный доход от крупных вкладов. Предположительно, им будут облагаться депозиты, доход от которых превышает 60 тысяч рублей в год.

«Никаких заморозок и конвертаций не планируется. Уверен, что люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам», - сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости».

В беседе с изданием министр также затронул тему налоговых стимулов. Их планируют ввести для наращивания активности предпринимателей.