Reuters: США предложат партнерам «поделить» Луну без участия России

Власти США готовят проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне. Официальный Вашингтон планирует подключить к этой работе ряд государств-партнеров, в числе которых Канада, Япония, ОАЭ и некоторые страны ЕС.

Договор будет называться Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь одноименной лунной программы США. Документ предполагает создание зон безопасности на поверхности спутника Земли и порядок работы на Луне для предотвращения возможного ущерба со стороны конкурентов.

В договоре также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

По информации агентства Reuters, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет. При этом источники, на которые ссылается пресса заявляют, что речи об установлении суверенитета над лунными территориями не идет.

«Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг участка зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех», - отметил собеседник агентства.

Проект «Артемида» был анонсирован США весной 2019 года. Его реализация предполагает три этапа. Для начала к спутнику Земли отправят беспилотный космический корабль Orion. Он облетит вокруг Луны и вернется на Землю с ценными сведениями.

Второй этап запланирован на 2022 год и предполагает облет Луны астронавтами. Их высадка, в рамках заключительного этапа проекта, предусмотрена на 2024 год.