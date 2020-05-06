Доля исправности автодорог Минобороны увеличена до 60%
До 2024 года отремонтировать более 400 километров дорог, связывающих военные объекты с автодорогами общего пользования.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Доля исправности автодорог Минобороны увеличена до 60%
До 2024 года отремонтировать более 400 километров дорог, связывающих военные объекты с автодорогами общего пользования.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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