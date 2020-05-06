Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях вакцин от коронавируса

Роман Захаров
12:48 06.05.2020
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, уже есть обнадеживающие результаты доклинических испытаний вакцин от COVID-19.
Глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях вакцин от коронавируса
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины... Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», - сказал министр во время заседания комитета Госдумы.

Мурашко также сообщил, что на сегодняшний день в России около 4 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. При этом в реанимационных отделениях лежат 1200-1500 человек.

По словам руководителя Минздрава, в нашей стране развернуто 126 тысяч коек для людей, инфицированных коронавирусом.

В настоящий момент в России официально подтверждено 165 929 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 21 327 пациентов, скончались - 1 537 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата06.05.2020, 10:34
Российские военные врачи вылечили от коронавируса 75 пациентов в госпитале итальянского Бергамо
Дата05.05.2020, 14:23
СМИ: UEFA не намерен рекомендовать странам переходить на систему «весна-осень»
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
12:59 В стране и мире
Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%
12:54 В стране и мире
Ученые выяснили, что мутация COVID-19 сделает его заразнее
12:45 В стране и мире
РЖД в апреле сократили перевозки пассажиров на 70%
11:53 В стране и мире
В Минпросвещения пока не принято решение о переносе сроков ЕГЭ
11:45 В стране и мире
СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:59 В стране и мире
Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%
12:48 В стране и мире
Глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях вакцин от коронавируса
12:45 В стране и мире
РЖД в апреле сократили перевозки пассажиров на 70%
12:26 В стране и мире
Курс молодого бойца: юнармейцам показали, как разбирать АК
12:15 В стране и мире
Названы сроки отключения отопления в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Не только пожилые: врач назвал уязвимую категорию людей во время эпидемии COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.