Глава Минздрава сообщил о доклинических испытаниях вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины... Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», - сказал министр во время заседания комитета Госдумы.

Мурашко также сообщил, что на сегодняшний день в России около 4 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. При этом в реанимационных отделениях лежат 1200-1500 человек.

По словам руководителя Минздрава, в нашей стране развернуто 126 тысяч коек для людей, инфицированных коронавирусом.

В настоящий момент в России официально подтверждено 165 929 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 21 327 пациентов, скончались - 1 537 человек.