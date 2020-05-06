Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%

Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

Как следует из документа, самое серьезное падение ВВП в нынешнем году может быть в Греции - на 9,7%, Италии - на 9,5% и Испании - минус 9,4%. В то же время в прогнозе говорится, что в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,3%.

В сообщении отмечается, что экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории.

Также эксперты Еврокомиссии пришли к выводу, что мировой ВВП упадет на 3,5% в 2020 году, однако, по итогам 2021 года, произойдет его рост на 5,2%.