РЖД в апреле сократили перевозки пассажиров на 70%

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле текущего года на инфраструктуре ОАО «РЖД» снизились на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,8 миллиона человек. Это связано с ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса.

Всего «Российские железные дороги» в апреле перевезли 30,3 миллиона пассажиров, что на 69,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении компании.

Пассажирооборот в апреле 2020 года составил 2,3 миллиарда пассажирокилометров, что на 74,2% меньше, чем в апреле 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 0,9 миллиарда пассажирокилометров (–67,7%), в дальнем следовании - 1,4 миллиарда пассажирокилометров (-77,1%).

Стоит отметить, что наибольшую часть в пассажирских перевозках составляет именно пригородное сообщение.