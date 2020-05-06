Курс молодого бойца: юнармейцам показали, как разбирать АК

Руководитель Федерации Фаертага Николай Макаренко-Зенякин провел для юнармейцев онлайн-занятия, на которых рассказал, как устроен автомат Калашникова.

Первый видеоурок был посвящен внешним элементам оружия. Макаренко-Зенякин показал, где находится приклад, ствольная коробка, в которой имеются все основные элементы автомата. Продемонстрировал пистолетную рукоятку, спусковой крючок, предохранитель, защелку магазина и сам магазин. Зрители увидели, где расположена рукоятка затворной рамы, ствол, газовая камера, шомпол, цевье, прицел и мушка.

На втором Макаренко-Зенякин произвел неполную разборку автомата. Он отсоединил магазин и проверил его на наличие патронов, снял оружие с предохранителя, отвел рычаг затворной рамы назад, убедившись, что патронник пуст. После этого специалист произвел контрольный спуск, вынул пенал с принадлежностями из приклада, отделил шомпол, снял крышку ствольной коробки, вытащил возвратный механизм (пружину), извлек затворную раму и затвор, отделил газовую трубку.

Разборку автомата Калашникова делят на полную и неполную. Макаренко-Зенякин показал неполную разборку оружия. Такие операции проводятся регулярно для чистки, смазки и осмотра автомата, даже если из оружия никто не стрелял.