Названы сроки отключения отопления в Москве

С 7 мая в Москве начнут отключать отопление. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, перевод системы теплоснабжения на летний период работы будет проходить поэтапно и продлится до пяти дней. Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, затем - в жилых домах, школах, детских садах, поликлиниках и больницах.

«Решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», - напомнил Бирюков.

Всего отопление будет отключено в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых примерно 33 тысячи жилых домов.