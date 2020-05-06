Кремль: участие Мишустина в видеосовещании Путина по COVID-19 не планируется

Участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в видеосовещании под руководством президента России Владимира Путина, посвященном реализации решений по борьбе с коронавирусом, не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», - коротко ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос во время беседы с РИА Новости.

В среду, 6 мая, Путин проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, во время мероприятия будет обсуждаться поэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с пандемией.

О заражении Михаила Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. Премьер сообщил Владимиру Путину, что будет соблюдать режим самоизоляции. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов.