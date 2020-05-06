В Минпросвещения пока не принято решение о переносе сроков ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации пока не принимало решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, данный вопрос могут обсудить после 12 мая.

«О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешено», - заявил министр.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕГЭ из-за распространения коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. В связи с этим начало учебного года может быть отложено на месяц.

Во вторник, 5 мая, Кравцов уточнил, что решение о переносе сроков сдачи экзаменов будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в стране.