СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Начало сдачи Единого государственного экзамена может быть перенесено на середину июля или начало августа. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве России.

По информации собеседника агентства, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Если ЕГЭ будет перенесен, то из-за этого, подчеркнул источник, в вузах может быть на месяц отложено начало учебного года.

Во вторник, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов также не исключил, что сроки сдачи экзаменов в связи с распространением коронавируса поменяются. Точное решение, по его словам, будет принято после 12 мая. Пока что начало сдачи ЕГЭ запланировано на 8 июня.