В гордуме Нижнего Новгорода поддержали отставку мэра Владимира Панова
Исполнять обязанности нижегородского градоначальника будет Юрий Шалабаев.
© Фото: Владимир Панов, VK
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Владимира Панова.
«39 голосов за, против - один, один воздержавшийся», - сообщил председатель гордумы Дмитрий Барыкин об итогах голосования.
Стоит от метить, что градоначальник сам попросил об увольнении в связи с переходом на работу в государственную корпорацию «Росатом».
После досрочной отставки Панова исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Юрий Шалабаев.