В гордуме Нижнего Новгорода поддержали отставку мэра Владимира Панова

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Владимира Панова.

«39 голосов за, против - один, один воздержавшийся», - сообщил председатель гордумы Дмитрий Барыкин об итогах голосования.

Стоит от метить, что градоначальник сам попросил об увольнении в связи с переходом на работу в государственную корпорацию «Росатом».

После досрочной отставки Панова исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Юрий Шалабаев.