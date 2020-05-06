В Крыму выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму коронавирус был выявлен еще у 32 жителей. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что это максимальный прирост числа зараженных за весь период с начала пандемии.

«Ситуация за истекшие сутки плохая, у нас 32 заболевших», - отметил Аксенов.

По словам главы региона, 24 человека заболели в Алуштинском обсерваторе, еще шестеро - в Ялте, один человек заразился в Симферополе и один - в Джанкойской больнице Красноперекопского района.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму сообщили, что пик заболеваемости в регионе еще не пройден.

«Мы даже не дошли еще до подъема заболеваемости. 37% очагов имеют число заболеваний - один, то есть прерваны все цепочки заболеваний. Это неплохой результат», - сказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

По данным на 6 мая, на полуострове зарегистрировано 160 случаев заражения, выздоровели 40 пациентов.