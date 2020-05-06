Патрушев призвал не допустить фальсификации истории Великой Отечественной войны

Память о бессмертном подвиге миллионов участников Великой Отечественной войны требует не допустить искажения истории в угоду тем, кто желает принизить роль России в мире, а также уничтожить многостороннюю архитектуру коллективной безопасности. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Победу в той войне ковали героические военнослужащие и труженики тыла, на плечи которых легла главная тяжесть испытаний. Чудовищные беды и страдания выпали на долю тех, кто был в плену и в оккупации, тех, кто принял мученическую смерть, но не покорился врагу», - написал Патрушев в своей колонке для газеты «Аргументы и факты» в канун 75-летия Победы.

Он напомнил, что на сегодняшний день участников тех трагических событий становится все меньше, и это, по мнению Патрушева, «диктует нам святую обязанность» сохранять идеалы, за которые сражались наши отцы и деды.

Секретарь Совета Безопасности уверен, что в век Интернета публикации «западных историков-очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом» наводнили информационное пространство. Во многих государствах издаются многотомные исследования о той войне, замалчивающие зверства фашистов, реальные потери СССР, принижающие роль нашей страны в победе над гитлеровской Германией.

Патрушев отметил тот факт, что идеологическая обработка уже дала свои результаты. Например, многие жители Японии и других стран не знают, кто принял решение об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки и осуществил эту страшную операцию.

«Им внушили, что именно США обеспечили разгром германского фашизма и японского милитаризма», - написал секретарь Совбеза.

При этом он добавил, что для искажения правды о Великой Отечественной войне западные элиты пускают в ход призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира. А попытки противостоять таким действиям на Западе называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых СМИ, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе.

«Только документы и научно доказанные факты прошлого не позволят распространиться вирусу глобальной лжи, отравляющему атмосферу и без того хрупкой стабильности в мире», - считает Патрушев.

В заключение секретарь Совбеза написал, что справедливость требует не допустить фальсификации истории в память о бессмертном подвиге миллионов воинов и тружеников тыла, чья преданность своей стране «всегда будет служить примером верности долгу и высшим нравственным ориентиром для всех последующих поколений».