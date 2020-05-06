В России за сутки зафиксировано 10 559 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации. Общее число достигло 165 929 человек.

Инфекция выявлена в 82 из 85 регионов. Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве - 5858 человек, Московской области - 829, Санкт-Петербурге - 312.

За прошедшие 24 часа от коронавируса выздоровели 1462 пациента. Общее число за весь период - 21 327. Скончались за сутки 86 человек. Количество жертв за весь период - 1537.

По числу официально подтвержденных случаев заражения Россия обошла Германию и заняла 5 строчку в общем рейтинге. Об этом сообщает ТАСС. На первом месте продолжают находиться США.