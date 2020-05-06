В Пскове смягчат ограничения из-за коронавируса

С 6 мая жителям Псковской области разрешат посещать стоматологические клиники, магазины одежды и другой продукции, которая не относится к товарам первой необходимости. Об этом говорится на сайте администрации региона.

В указе уточняется, что магазины будут обязаны выполнять предписанные санитарно-эпидемиологические требования. Например, должно быть установлено количество покупателей, которые единовременно могут находиться в помещении. Также всем им необходимо носить защитные маски и перчатки и соблюдать дистанцию в полтора метра. Примерять одежду запрещается, а при возврате товары необходимо дезинфицировать.

Оказывать услуги в стоматологиях разрешено только по предварительной записи. Пациенты также обязаны носить маски и перчатки.

Кроме того, в регионе с 6 мая разрешено посещать кладбища. И, по словам, главы Псковской области Михаила Ведерникова, дальнейшие решения о смягчении ограничительных мер могут быть приняты после майских праздников.