В Москве от COVID-19 вылечились более 8 тысяч человек

За минувшие сутки в Москве от коронавируса выздоровели еще 588 человек. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458» - уточнила она.

Чиновница добавила, что для подтверждения отсутствия у человека опасной инфекции медики проводят специальные исследования по завершении лечебных мероприятий. Во время выписки те пациенты, которым нужно быть под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

К настоящему моменту в России официально подтверждено 155 370 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 19 865 пациентов, скончались - 1 451.