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Юнармия помнит: школьники исполнили патриотические песни и прочитали стихи о войне

Андрей Аркадьев
10:18 06.05.2020
По всей стране участники Движения читают стихи о Великой Отечественной войне, отдавая дань победителям.
Юнармия помнит: школьники исполнили патриотические песни и прочитали стихи о войне
© Фото: Юнармия, ВКонтакте

Представители патриотического движения «Юнармия» запустили флешмоб «Юнармия помнит». Цель акции – напомнить всем о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. В рамках флешмоба юные патриоты публикуют ролики, где рассказывают о тяжелом военном времени.

Юнармеец Семен Розов из Тверской области выступил с советской песней «Алеша» на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского. Композиция посвящена памятнику советскому солдату «Алеша» в болгарском Пловдиве. Его установили в знак уважения красноармейцам, погибшим при освобождении Болгарии от фашистских захватчиков.

Констатин Шувалов и Тэймур Бинадалиев из юнармейского отряда «Кантемировец» московской школы № 904 представили настоящий клип на песню «Когда уходят на войну»!

Юнармейцы города Сосновый Бор Ленинградской области Валерия Охрименко и Илья Комков представили ролик, в котором прочитали стихотворение «Мы внуки славных дедов», посвященное памяти Победы.

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