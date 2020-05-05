Новые лаборатории и волонтерская помощь: как борются с коронавирусом в Мурманской области

В Мурманской области выявляют более 200 заболевших коронавирусом в сутки. Очагом распространения стала Белокаменка, где возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Заболели 15% всех занятых на стройплощадке рабочих, то есть более полутора тысяч человек.

Место стройки пришлось изолировать, здоровых людей вывезли на круизном пароме «Принцесса Анастасия». Лайнер ранее выполнял тур-рейсы по Балтике, а теперь стал плавучей гостиницей для 2400 вахтовиков.

Лабораторию Центра специализированных видов медицинской помощи в Мурманске в связи с ситуацией экстренно переоборудовали. В нем начали исследовать пробы на коронавирус, используя новую тест-систему с высокой чувствительностью, так как чаще всего болезнь протекает бессимптомно.

«Где-то за три-три с половиной часа с момента поступления мы выдаем или положительный, к сожалению, или отрицательный результат», - говорит главный врач ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» Аркадий Амозов.

В центре также открыли еще один обсерватор на 75 мест. Всего в регионе 643 койки, больше из которых с кислородом и аппаратами ИВЛ. Готовить помещения медикам помогают волонтеры. Не контактируя с заболевшими, они берут на себя всю физическую работу.

«Мыть, гладить, носить тяжелое, переносить. Это всегда нужно очень экстренно сделать, в два-три дня», - рассказывает руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Волонтерский центр разрывается от звонков: люди обращаются за помощью по доставке лекарств и товаров первой необходимости. В регионе развернулась акция «Тележка добра». Для нуждающихся в условиях пандемии продуктовые наборы – по 5 килограммов каждый – собираются бесплатно.

«Вместе с нами военные. Буквально недавно они принесли 50 бесплатных продуктовых наборов. Это бригада противолодочных кораблей 14-ая, попросили передать, и мы решили, что это будет для многодетных семей», - говорит руководитель волонтерского центра «Единой России» и ОНФ Татьяна Сахарова.

Число вызовов скорой помощи в регионе возросло на четверть: до 600 в день. Бригады находятся на дежурстве сутками. В Кольском районе, где расположена Белокаменка, - 10 мобильных групп.

С 5 мая в Мурманской области сняли ряд ограничений, в частности, по работе салонов красоты, но режим повышенной готовности продлен до 11 мая включительно.