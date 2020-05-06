Силуанов рассказал о поддержке экономики и дефиците бюджета в 2020 году

Сумма поддержки экономики из бюджета продолжит увеличиваться, с учетом средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и дополнительных заимствований ее можно оценить более чем в 6,5% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

За базовый сценарий сокращения ВВП в этом году Минфин взял показатель в 5%, дефицит бюджета составит около 4% ВВП, отметил министр.

«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», - сказал он в интервью газете «Ведомости».

По его словам, в данный момент также обсуждается налоговый стимул для предпринимателей.

«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется», - пояснил Силуанов.

Он добавил, что расходы национальных проектов по ряду показателей в связи с ситуацией могут быть уточнены. В этом случае министерство будет исходить из возможности переноса мероприятий без последствий для экономики. Социальные обязательства, подчеркнул министр, будут реализованы полностью.